رياضة | جولدي يفوز على أبو النمرس في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولدي يفوز على أبو النمرس في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز جولدي على فريق أبو النمرس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت علي ملعب بهتيم بختام الجولة العاشرة للمجموعة الخامسة للقسم الثالث.

أحرز هدفي جولدي مصطفي السعدتي وحسام عاطف، بينما احرز هدف أبو النمرس الوحيد اللاعب فيلكس.

بهذه النتيجة يصعد جولدي لمركز الوصافة برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الدخان الذي يعتلي صدارة المجموعة برصيد 25 نقطة.

اما عن باقي النتائج، فقد أسفرت مباريات الأمس عن فوز للدخان بملعبه على حساب المعادي برباعية نظيفة، أحرز أهداف الدخان كلاً من مناع وعلاء عباس وأحمد أنيس (هدفين)، وسقط الإتصالات في فخ التعادل الثالث على التوالي امام جينيس بهدف لكلا الفريقين.

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وفاز حلوان العام على القومي بهدفين نظيفين، وتعادل البدرشين امام الصيد بهدفين لكلا منهما، تقدم الصيد عن طريق لاعبه محمود عزت في الدقيقة 5 وادرك اللاعب أحمد سمير (أوكا) التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، وسجل اللاعب أدهم تركي هدف الصيد الثاني في الدقيقة 46 من الشوط الثاني، وادرك اللاعب إسلام تاكي التعادل للمرة الثانية في الدقيقة 89 من ركلة حرة مباشرة سددها في الزاوية اليسري من مرمي الصيد.

وخسر العياط خارج ملعبه امام الصف بهدفين مقابل هدف، وفاز أكتوبر على بشتيل بثلاث أهداف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 25 نقطة

2- جولدي 23 نقطة

3- حلوان العام 22 نقطة

4- الإتصالات 21 نقطة

5- أكتوبر 18 نقطة

6- الصف 14 نقطة

7- جينيس 14 نقطة

8- أبو النمرس 12 نقطة

9- القومي 11 نقطة

10- بشتيل 9 نقاط

11- البدرشين 8 نقاط

12- الصيد 7 نقاط

13- المعادي 6 نقاط

14- العياط نقطتين