اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 15 / 12 / 2019 في الدوري المصري LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم الأحد 15 / 12 / 2019 في الدوري المصري LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الاهلي وحرس الحدود ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري ، علي استاد القاهرة الدولي ، اليوم من المنتظر أن يعود المارد الأحمر للصدارة بعد تفوق المقاولون بالصدارة المؤقتة حتي يخوض فريق الأهلي المؤجلات ، ولم يخسر الأهلي ولا مباراة منذ بداية الدوري هذا العام ، وفي المقابل يدخل الحرس وكل اماله أن يخرج من أمام الشياطين بأفضل نتيجة وأداء ، ليطمح في الفوز أو التعادل ، وخاض حرس الحدود 7 مباريات أما الأهلي 5 فقط..

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي وحرس الحدود في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 وتايم سبورت ، ويعلق علي اللقاء مؤمن حسن وحاتم بطيشة..

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مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود مباشر

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تشكيلة النادي الأهلي اليوم ضد نادي حرس الحدود هي كلا من : محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه في خط الدفاع كلا من محمود وحيد وأيمن أشرف ورامي ربيعة وأحمد فتحي، وفي خط الوسط يتواجد كلا من : عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وفي الهجوم يتواجد كلا من الثلاثي جونيور أجاي ووليد أزارو ورمضان صبحي.