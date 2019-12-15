اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف رمضان صبحي رابط الأهلي

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحرس ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر الجاري، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

- موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ALahly ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

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- كورة جول ALahly KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وحرس الحدود حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة ON SPORT، في قمة منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي وحرس الحدود

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.