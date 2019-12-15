اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط ماتش Ahly يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

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مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم الاحد الموافق 15-12-2019، بث مباشر الاهلي وحرس وحدود اليوم الاحد في الدوري الممتاز، يستعد ملعب القاهرة الدولي، لاستضافة مباراة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود

بث مباشر الاهلي وحرس الحدود اليوم الاحد، ويحل حرس الحدود بقيادة طارق العشري المدير الفني، ضيفًا ثقيلًا على المارد الأحمر، بحثًا عن تحقيق مفاجأة وإيقاف مسيرة الأهلي المميزة، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي لم يتلق

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أي هزيمة محلية حتى الآن.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود | موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري العام

بث حي مباراة الاهلي وحرس الحدود بدون توقف وتُقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، اليوم الأحد 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود وتذُاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس