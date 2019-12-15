اونلاين | «يلا شوت» Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش السيتي رياض محرز اليوم NOW

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كورة لايف تابع البث المباشر لمواجهة فريق مانشستر سيتي نظيره فريق أرسنال اليوم الأحد 15 ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم KOORA ONLINE.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال KOORA LIVE :-

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر وفريق أرسنال في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

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كورة ستار وكان فريق أرسنال قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في لندن COOL KOORA بينما تعرض فريق مانشستر سيتي للهزيمة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في ديربي مدينة مانشستر على ملعب الاتحاد KOORA STAR.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز YALA KOORA :-

يلا لايف ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة بعد مرور 16 جولة في البريميرليج KOORAHD ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39، ويحل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة KOORA ONLINE.

جول كورة وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الأخيرة بالحصول على البث الحصري المباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز BEIN MATSH حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.