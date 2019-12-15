اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر alahli LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يحاول الأهلي المحافظة على سلسلة الانتصارات من أجل حصد صدارة الدوري مستغلاً تعثر منافسيه مثل الزمالك وبيراميدز. لو تمكن الفريق الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية فسيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تكون مباراة حرس الحدود أمام الأهلي ليست سهلة على الإطلاق، حيث يحتل الحرس المركز السابع برصيد 10 نقاط بعد تعادله مع نادي مصر في الأسبوع الماضي.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي

خط الهجوم: جونيور أجايي

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

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5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة حرس الحدود والأهلي :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة حرس الحدود والأهلي :

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