اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مان سيتي مباشر N

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ويشهد ملعب الإمارات مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتيLIVE7HD وأرسنال في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لفريقي أرسنال و مانشستر سيتي

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب ليونبيرج المدير الفني لأرسنال YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.

بيرند لينو

هيكتور بليرين – دافيد لويز – سوكراتيس باباستادوبولوس – سياد كولاسيناك

ماتيو جيندوزي – لوكاس توريرا – جرانيت شاكا

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بيير إيمريك أوباميانج – ألكسندر لاكازيت – نيكولاس بيبي

بينما من المتوقع أن يلعب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي

إيديرسون

ميندي – أوتاميندي – فيرناندينيو - ووكر

جوندوجان – رودري – دي بروين

ستيرلنج – خيسوس – بيرناردو سيلفا

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة لها

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وتنقل المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي.