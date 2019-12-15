شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 يلتقي بعد قليل فريقي أرسنال ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الإمارات.

حيث جاء تشكيل أرسنال كالآتي: حراسة المرمى:لينو. خط الدفاع:مايتلاند ، باباستاثوبولوس ، تسامبيرس ، كولاسيناك. خط الوسط:جوندوزي ، توريرا ، بيبي ، أوزيل ، مارتينلي. Advertisements خط الهجوم:أوباميانج. بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: حراسة المرمى: إديرسون. خط الدفاع:ووكر ، فيرناندينيو ، اوتامندي ، ميندي. خط الوسط:جوندوجان ، هيرنانديز ،فودين. خط الهجوم:بروين ، جيسوس ، ستيرلينج. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة ، بينما يتواجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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