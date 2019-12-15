الامارات | "الفار" تمنح فوزي الفرحة الثانية مع الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفار" تمنح فوزي الفرحة الثانية مع الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز محمد فوزي أول هدف له مع الجزيرة من أربعة مواسم، ليقود "فخر أبوظبي" للفوز على الفجيرة بهدف دون رد، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 17 نقطة، بينما واصل "الذئاب" نتائجه السلبية، بتلقيه الخسارة السادسة على التوالي ليتوقف رصيده عند ست نقاط.
واستفاد فوزي من تقنية الفيديو حتى يتم احتساب الهدف، ليحرز ثاني هدف في تاريخه مع نادي الجزيرة، إذ كان هدفه الأول مع "فخر أبوظبي" في مرمى فريقه السابق العين في موسم 2016-2017.
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