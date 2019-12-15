شكرا لقرائتكم خبر عن العميد.. 3 سنوات بلا انتصار على «العنابي» في الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

لم تكن هزيمة الاتحاد أمام الفيصلي في دوري المحترفين 2/‏1 بجدة، مجرد خسارة ثلاث نقاط فقط، فقد ترتبت عليها خسائر عدة أبرزها تراجع الفريق للمركز الثالث عشر بفارق نقطة عن الاتفاق والفيحاء أصحاب المركزين الحادي عشر والثاني عشر وأمام العدالة الذي يملك 8 نقاط وتبقى له مباراة مؤجلة.وتلقى العميد سابع خسارة بالدوري الموسم الحالي كثاني أكثر فريق تلقياً للخسائر في الدوري بعد فريقي الفتح وضمك اللذين خسرا ثماني مرات، منها خمس هزائم على ملعبه الجوهرة بجدة وهزيمتان خارج الأرض، فيما انتصر مرتين على ملعبه ومثلهما خارج الأرض.

ووثق عنابي سدير عقدته للاتحاد، حيث فشل العميد للسنة الثالثة على التوالي في تحقيق الانتصار، وكان آخر فوز حققه في شهر ديسمبر عام 2016 على ملعب المجمعة بـ(4/‏‏2) ليلتقي الفريقان بعدها ست مرات انتصر فيها الفيصلي أربع مرات بينما حضر التعادل مرتين.

Advertisements

ويعد هذا الفوز الثالث على التوالي للفيصلي على الاتحاد بعد انتصارين في الموسم الماضي، ليصل عدد انتصارات العنابي على المونديالي في دوري المحترفين إلى سبع مرات مقابل ثماني للاتحاد، وحضر التعادل في أربع مناسبات.

وبات فريق الاتحاد سادس أسوأ دفاع بالدوري بعد أن اهتزت شباكه 18 مرة، فيما سجل لاعبوه 16 هدفا، وفشل الفريق في الخروج بشباك نظيفة في جميع مبارياته الـ11 بالدوري.

وتحصل لاعبو الاتحاد على ثاني كرت أحمر، بعد إبعاد حمدان الشمراني من مباراة الفيصلي، وسبقه عبدالإله المالكي في مباراة الهلال.