شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلى ولوزيرن السويسرى لضم النيجيري إيليكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم النادي الأهلي بعرض رسمى لشراء المهاجم النيجيري بيلسينج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري، وضمه لقائمة الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحصل "الخليج 365" على التفاصيل الكاملة للمفاوضات الدائرة بين النادي الأهلي ونظيره السويسري خلال الفترة الحالية لضم اللاعب بيلسينج إيليكي.

ووفقاُ لمصدر مطلع داخل القلعة الحمراء فإن العرض الذي تقدم به النادي الأهلي بلغ مليوني يورو للنادي السويسرى، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب سنوياً، ويأمل مسئولو الأحمر الحصول على موافقة النادي، الذى بات متحفظا على مستوى اللاعب وتراجعه خلال الموسم الحالي نتيجة تغيير المدربين، والطريقة التي يلعب بها الفريق.

وأكد المصدر أن اللاعب تلقى عرضاً مغرياً مقابل 3 ملايين يورو الموسم الماضى إلا أن النادي رفضه، متمسكاً بالحصول على 4 ملايين ما يوازى 80 مليونا جنيها مصريا تقريبا، مشيرا إلى أن إدارة النادى قد يتوقف عرضها عند مليوني ونصف المليون وقد تصل إلى الثلاثة ملايين يورو حال التمسك بخدمات اللاعب.

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وأوضح المصدر أن إدارة النادي الأهلي ليس لديها تحفظات على لعب إيليكا قبل سابق بالدوري الإسرائيلي خاصة وأنه يلعب حاليا في الدوري السويسرى.