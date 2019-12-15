شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة سموحة ضد أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبى شوط مباراة سموحة ضد أسوان الأول، فى لقائهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. كان مجدى عبد العاطى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى أسوان قد أعلن تشكيل فريقه والذى يخوض به اللقاء.

وجاء التشكيل كالتالي.. حراسة المرمى: مسعد عوض خط الدفاع: محمود نعيم و ابراهيم القاضى و محمد جابر " ميدو" و طارق ابو العز. Advertisements خط الوسط: احمد صغيرى و احمد عامر و هيثم الفيل و محمدالصباحى. خط الهجوم: اوميد اوكيرى و فادى فريد.

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