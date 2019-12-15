شكرا لقرائتكم المصري يواجه الطلائع على استاد الجيش بالسويس رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن المباراة ستقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري.
ويحاول المصرى تعديل مساره فى الدورى بعد حالة من النتائج السيئة التى صاحبت الفريق خلال مبارياته الأخيرة وكان آخرها الخسارة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.
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