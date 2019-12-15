شكرا لقرائتكم غياب فاينالدوم عن مباراة ليفربول الأولى في المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الأحد أن لاعب وسطه الهولندي الدولي جورجينيو فاينالدوم قد يغيب عن المباراة الافتتاحية للفريق في مونديال الأندية بقطر.

ولكن ليفربول أوضح أن لاعبه الهولندي سافر مع الفريق إلى قطر تحسبا لإمكانية مشاركته في المباراة النهائية للبطولة حال وصول الفريق إليها، ويعاني جورجينيو من إصابة في أربطة الساق تعرض لها خلال فوز ليفربول على واتفورد بهدفين دون رد يوم السبت.

وتوجه ليفربول إلى الدوحة يوم الأحد لخوض مباراته الأولى في مونديال الأندية الأربعاء المقبل في مواجهة مونتيري المكسيكي في المربع الذهبي للبطولة.

كما يفتقد ليفربول جهود مدافعه الكرواتي الدولي ديان لوفرين الذي خرج من قائمة الفريق في المونديال وغاب عن القائمة الثنائي فابينيو وجويل ماتيب إذ يواصلان التعافي من الإصابة.