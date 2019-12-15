سموحه يتعادل مع أسوان سلبيا فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين سموحه وأسوان بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الثامنة للدورى .
وقد نجح لاعبو أسوان فى مباغتة سموحه منذ الدقيقة الأولى وأضاع الأثيوبى أوميد اوكرى مهاجم الفريق الأسوانى أخطر فرص الشوط الأول عندما انفرد بمرمى سموحه وسدد الكرة قوية تصدى لها الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى بنجاح .
وحاول لاعبو سموحه بناء بعض الهجمات فى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول إلا أن مدافعى أسوان كانوا لهم بالمرصاد حتى اطلق حكم المباراة صافرته بنهاية الشوط بالتعادل السلبى .
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