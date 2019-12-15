شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: باهر ومجدي ليس للبيع .. نلعب مثل ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن مجلس إدارة ناديه برئاسة إبراهيم عثمان يرفض رحيل أي من نجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة. تابع المنياوي فى تصريحات لقناة TIME SPORTS نتمسك ببقاء اللاعبين لتحقيق إنجاز ، وعبد الرحمن مجدي و باهر المحمدي " مش للبيع " ، نرغب فى تحقيق بطولات هذا الموسم . أضاف مدير الكرة بالإسماعيلي نلعب هذا الشهر 8 مباريات ، مثل فريق ليفربول الإنجليزي الذى يواجه ضغط كبير فى المباريات . واعترض المنياوي على مكان ملعب مباراته أمام الأهلي باستاد المكس بالإسكندرية كنا نفضل اللعب بالقاهرة أو السويس بسبب قرب المسافة.

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