شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طارق يحيى أمام الزمالك = 10 هزائم + 2 فوز وتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش فى السابعة والنصف من مساء غد الأثنين ، على ستاد الجيش ، فى إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى .

ويقود طلائع الجيش طارق يحيى نجم الزمالك السابق، والذى يدخل اللقاء ولديه هدف ففوز و اقتناص النقاط الثلاث ليحقق أول فوز له فى البطولة المحلية مع الفريق ، و الذى تعادل فى 4 مباريات و خسر لقاءان .

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