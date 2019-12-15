سوبر كورة.. طارق يحيى أمام الزمالك = 10 هزائم + 2 فوز وتعادل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش فى السابعة والنصف من مساء غد الأثنين ، على ستاد الجيش ، فى إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى .
ويقود طلائع الجيش طارق يحيى نجم الزمالك السابق، والذى يدخل اللقاء ولديه هدف ففوز و اقتناص النقاط الثلاث ليحقق أول فوز له فى البطولة المحلية مع الفريق ، و الذى تعادل فى 4 مباريات و خسر لقاءان .
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