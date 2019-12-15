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حارس الإسماعيلي "تخصص" تصدي ركلات الجزاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد مجدى تألقه اللافت مع الإسماعيلى خاصة فى ركلات الجزاء ، الحارس الشاب أبدي تألقًا كبيرًا في ردع تلك الركلات بشكل مميز بعد التصدي لركلة جزاء في مباراة نادي مصر بالجولة الثامنة للدوري والتي انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله همام طارق .

 

الأرقام تشير إلى تطور مستوى الحارس تحت قيادة مدربه سعفان الصغير منذ مشاركته بصفة أساسية مع الفريق هذا الموسم ، بعدما كان أحد الأسباب الرئيسية فى قيادة فريقه لفوز على نادى مصر بهدف نظيف بتصديه لركلة جزاء سددها “أوكا”.

 

محمد مجدى يواصل اثبات أن تألقه فى ركلات الجزاء ليس وليد الصدفة حيث سبق له التصدى لركلتى جزاء بداية الموسم أمام حرس الحدود والتى تصدى لها قبل أن يعود لتسجيلها لاعب الأخير ثم التصدى لركلة آخرى أمام الجزيرة الإماراتى بكأس العرب للاندية الأبطال.

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