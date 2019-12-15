شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاولات الأهلى لتدعيم خط الهجوم فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما حسم الاهلي صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" بات الفريق في حاجة لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأن تقارير إعلامية كثيرة تحدثت عن رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في ض مهاجم مُتميز في يناير المقبل. في التقرير التالي، نلقي الضوء على محاولات الأهلي لتدعيم الهجوم وإلى التفاصيل: س: كم صفقة مُتبقية للأهلي في انتقالات يناير الشتوية المقبلة؟ س: كم صفقة مُتبقية للأهلي في انتقالات يناير الشتوية المقبلة؟ ج: صفقة واحدة فقط، كان يحق للنادي التعاقد مع لاعبين وبعد ضم محمود عبد المنعم "كهربا" سيكون من حق الأهلي ضم لاعب واحد فقط. Advertisements س: هل حدد فايلر طلباته بعد ضم كهربا؟ س: هل حدد فايلر طلباته بعد ضم كهربا؟ ج: نعم، فالمدير الفني يرغب في التعاقد مع مهاجم صريح وتم ترشيح أكثر من مهاجم فعلاً لتدعيم هجوم الاحمر. س: من هم أبرز المهاجمين الذين يرغب فايلر في ضمهم للفريق في الشتاء؟ س: من هم أبرز المهاجمين الذين يرغب فايلر في ضمهم للفريق في الشتاء؟ ج: النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم فريق لوزيرين السويسرى ومهاجم أجنبي آخر محترف في الدورى الألماني. س: أيهما اقرب للتعاقد؟ س: أيهما اقرب للتعاقد؟ ج: فايلر مُعجب تماماً بقدرات المهاجم النيجيري إليكي، ويرى أنه الأنسب والأفضل للفريق في الفترة المقبلة. س: هل بدأ الأهلي التفاوض مع المهاجم النيجيري؟ س: هل بدأ الأهلي التفاوض مع المهاجم النيجيري؟ ج: نعم..فقد فتح النادي الأهلي مع إليكي ومع ناديه السويسري خط مفاوضات لحسم الصفقة خلال يناير المقبل، وسيتم حسم الأمر في غضون الأيام القليلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاولات الأهلى لتدعيم خط الهجوم فى يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.