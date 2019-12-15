شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي : لقاء الإسماعيلي و الأهلي صعب.. وطبيعي أن نكون فى مقدمة الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أنه مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة التاسعة من الدوري الممتاز سيكون صعب على الفريقين.

نجح النادي الإسماعيلي في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من نظيره إف سي مصر، بعد الفوز بهدف نظيف خلال مباراة الفريقين التي استضافها استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

تابع المنياوي فى تصريحات لقناة ON SPORT سعداء بالفوز على طنطا والتواجد فى المركز الخامس برصيد 13 نقطة والطبيعي أن نكون فى مقدمة الترتيب مع الأهلي و الزمالك ، وهو ما نبحث عنه خلال الفترة المقبلة.

أضاف مدير الكرة ، أن الفريق يستعد من الآن لمباراة الاهلي الصعبة والتى سنلعب لتحقيق الفوز و خطف النقاط الثلاث.