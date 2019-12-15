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صفحة المصرى تحتفل بعام على تولى إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة نادى المصرى البورسعيدى بتواجد إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية لمدة عام كامل، بسرد إحصائياته له مع الفريق على صعيد الدورى وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

قاد جلال فريق المصرى فى 34 مباراة فاز فى 18 و تعادل فى 10 و هزم فى 6 لقاءات ، أحرز الفريق معه 59 هد ف و عليه 31 هدف محافظا على نظافة الشباك فى 14 لقاء.

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قاد الفريق فى الدورى الممتاز فى 26 مباراة فاز فى 11 و تعادل فى 9 و هزم فى 6 محرزا 35 هدفا ، فيما قاد نجوم بورسعيد فى كأس مصر فى لقاء واحد محققا الفوز .

أما على صعيد الكونفدرالية  ، قاد الفريق فى 7 لقاءات فى 6 و تعادل فى لقاء وحيد محرزا 20 هدفا.


إيهاب جلال

 

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