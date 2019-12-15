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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة استاد القاهرة.. 7 أرقام لـ"الأهلى وحرس الحدود" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و حرس الحدود المقرر لها مساء اليوم الأحد فى تمام السابعة و النصف على ملعب إستاد القاهرة فى إطار الجولة الثامنة بالدورى الممتاز .
يسعى الأهلى فى هذه المواجهة إلى حصد ثلاث نقاط هامة تساهم فى تربعه على عرش ترتيب قمة جدول الدورى الممتاز ، وسط طموح فريق الحرس بقيادة مدربه المخضرم طارق العشرى الذى يسعى إلى تحقيق مفاجأة على حامل اللقب .
ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب خاصة وأن جميع الظروف في القلعة الحمراء على ما يرام و تساهم فى تحقيق الفوز رغم قوة المنافس وكفاءة مدربه طارق العشري.
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الأهلى و حرس الحدود " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
الأهلى و حرس الحدود
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