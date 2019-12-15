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همام طارق يسجل هدف التقدم للإسماعيلي في شباك إف سي مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز همام طارق لاعب النادي الاسماعيلي الهدف الأول لدراويش في شباك إف سي مصر في الدقيقة 38 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري العام.

وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

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محمد مجدي، باهر المحمدي، محمد هشام، محمد بيومي، محمود البدري، محمود دونجا، محمد مخلوف، بيكيتا سيلفا، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي.

فيما جاء تشكيل نادى مصر بقيادة عبد الناصر محمد كالتالى:

عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا ومحمود شبانة ورمزى خالد وعلاء عطا فى الدفاع، محمود توبة ومحمود رامبو وإسلام صالح ومصطفى سلطان فى خط الوسط، عمر حبشى وشريف أشرف فى الهجوم".

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