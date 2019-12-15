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شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز لـ بوفون بعد مشاركتة في مباراة أودينيزي في الكالتشيو والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
حقق أسطورة حراسة المرمى الإيطالية وفريق يوفنتوس، جيانلويجي بوفون، رقم مميز، بعد مشاركتة في مباراة أودينيزي في الكالتشيو.
ويلتقي يوفنتوس أمام أودينيزي الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، وتشير المباراة إلى تقدم البيانكونيري بهدف نظيف أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
حيث تخطى بوفون رقم زميله السابق في الفريق، أليساندرو ديل بييرو في عدد المباريات بالدوري الإيطالي.
وتعد مباراة اليوم هي رقم 478 للحارس المخضرم في الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد ديل بييرو عند 477 مشاركة.
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