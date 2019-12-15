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رقم مميز لـ بوفون بعد مشاركتة في مباراة أودينيزي في الكالتشيو

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 15 ديسمبر 2019

حقق أسطورة حراسة المرمى الإيطالية وفريق يوفنتوس، جيانلويجي بوفون، رقم مميز، بعد مشاركتة في مباراة أودينيزي في الكالتشيو.

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ويلتقي يوفنتوس أمام أودينيزي الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من ، وتشير المباراة إلى تقدم البيانكونيري بهدف نظيف أحرزه البرتغالي .

حيث تخطى بوفون رقم زميله السابق في الفريق، أليساندرو ديل بييرو في عدد المباريات بالدوري الإيطالي.

وتعد مباراة اليوم هي رقم 478 للحارس المخضرم في الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد ديل بييرو عند 477 مشاركة.

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