الامارات | كلوب يرفض زيادة المباريات في دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرفض زيادة المباريات في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدرب فريق ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الألماني يورغن كلوب، انتقادات لاذعة للحديث عن رغبة بعض الأندية بزيادة عدد المباريات في دور المجموعات للمسابقة القارية.

ويشكو كلوب ومدربون آخرون على امتداد القارة، من الجدول المزدحم أساسا للمباريات خلال الموسم بين مسابقات محلية وقارية ودولية.

وخاض ليفربول أمس السبت مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، انتهت بفوزه 2 - صفر على واتفور وتعزيز صدارته للترتيب، قبل الانتقال بتشكيلته الأساسية الى خوض كأس العالم للأندية.

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ويبدأ ليفربول مشاركته في مونديال الأندية من الدور نصف النهائي الأربعاء ضد مونتيري المكسيكي، في مباراة يسبقها بيوم لقاء أستون فيلا في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والذي سيخوضه النادي الأحمر بتشكيلة من اللاعبين الشبان.

وفي تصريحات بعد مباراة واتفورد، علّق كلوب على التقارير عن رغبة أندية أوروبية بزيادة عدد المباريات في الدور الأول من المسابقة القارية، من خلال تعديل الصيغة القائمة الحالية على توزيع الفرق الـ32 المشاركة على ثماني مجموعات، ما يعني خوض كل فريق ست مباريات في الدور الأول.

وقال "اليوم (السبت) قرأت أن الأندية الكبرى تريد زيادة عدد المباريات في دوري أبطال أوروبا. أنا لست مشاركا في هذه الخطط، لكنها هراء".

وتابع "المباريات المجدولة هي كما ترونها (كثيرة)، لكنكم تحبون رؤيتنا نعاني"، موجها انتقادات الى وسائل الإعلام التي "تظهر دائما أنها تكترث للأمر، لكن في الحقيقة أحد لا يكترث. نحن نتحدث عن ذلك (ضغط المباريات) لكن أحدا لا يتحدث عنه