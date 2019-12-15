شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة إنبي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى السويس، للانتظام في المعسكر المغلق الذي يبدأ مساء، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثامنة من الدوري وتجمعه بنظيره إنبي، والتي من المقرر إقامتها في الخامسة مساء، الثلاثاء، على استاد السويس الجديد.

وجاءت قائمة الفريق التي ضمت عشرين لاعبًا على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عمر كمال.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوريه، حسن على، إسلام عطية، أيمن ندا، مفتاح طقطق، أحمد ياسر، أحمد عادل «ميسي».

خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.