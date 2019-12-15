شكرا لقرائتكم تحرك رسمي من الأهلي نحو صفقة الشتاء الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على قدم وساق تسير تحركات إدارة النادي الأهلي لتدعيم الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بدأت بنجاح الإدارة الحمراء في ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم منتخبنا الوطني في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي أفيش البرتغالي.

وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي، عن أن ناديه تحرك بشكل رسمي نحو التعاقد مع النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري، ليصبح ثاني الصفقات الحمراء حال التوصل لاتفاق مادي بشأن شرائه.

وجاء ترشيح ايليكى من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي سبق وأن أشرف على تدريب ايليكي اثناء توليه المسئولية الفنية للفريق السويسري قبل انتقاله لتدريب الأهلي.