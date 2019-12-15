شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: سنواجه الأهلي بهدف حصد النقاط والمباراة صعبة على الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع المنياوي فى تصريحات لقناة ON SPORT سعداء بالفوز على طنطا والتواجد فى المركز الخامس برصيد 13 نقطة والطبيعي أن نكون فى مقدمة الترتيب مع الأهلي و الزمالك ، وهو ما نبحث عنه خلال الفترة المقبلة.
أضاف مدير الكرة ، أن الفريق يستعد من الآن لمباراة الاهلي الصعبة والتى سنلعب لتحقيق الفوز و خطف النقاط الثلاث.
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