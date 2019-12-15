شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد حائر بين وجهتين بعد رحيله عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح رحيل عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني عن بيراميدز مسألة وقت، خاصة أن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوى القادم، في الوقت الذي لا يرغب اللاعب المخضرم في تجديد عقده مفضلاً خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وجدد الزمالك مفاوضاته لضم عبد الله السعيد، نظراً لوجود حاجة فنية اليه، وعرض الزمالك على السعيد الحصول علي 15 مليون جنيه في الموسم، إلا أن اللاعب تمسك بـ 20 مليون جنيه، وأن يكون التوقيع لمدة موسمين.

في الوقت الذي تلقى عبد الله السعيد عرضاً أخر من أحد الأندية السعودية الكبيرة، والتي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، ليصبح نجم الأهلي السابق حائراً بخصوص وجهته المقبلة.