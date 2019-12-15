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صلاح محسن يغيب عن مران المستبعدين فى الأهلي

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جدة - عمرو شويل غاب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي عن مران فريقه الذي أقيم اليوم الأحد للاعبين الغائبين عن مواجهة حرس الحدود، والمقرر اقامتها مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامن لبطولة الدوري العام.

 

وأكد مسئولو الأهلي أن غياب صلاح محسن عن المران جاء بعد الحصول على أذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد أن رزق بمولود أطلق عليه أسم مالك.

 

وينتظم صلاح محسن في تدريبات الأهلي بداية من غداً الاثنين بالإتفاق مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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