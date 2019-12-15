شكرا لقرائتكم صلاح محسن يغيب عن مران المستبعدين فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مسئولو الأهلي أن غياب صلاح محسن عن المران جاء بعد الحصول على أذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد أن رزق بمولود أطلق عليه أسم مالك.
وينتظم صلاح محسن في تدريبات الأهلي بداية من غداً الاثنين بالإتفاق مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
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