شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يكشف عن قائمة المصرى استعدادا لمواجهة إنبى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى السويس للانتظام في المعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثامنة من الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره فريق انبي في المباراة المقرر اقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ستاد السويس الجديد.

Advertisements

وتضم قائمة الفريق عشرين لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

في خط الدفاع : كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، عمر كمال.

في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حسن علي ، اسلام عطية ، أيمن ندا ، مفتاح طقطق ، أحمد ياسر ، أحمد عادل “ميسي”.

في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.