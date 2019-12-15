شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفوز على إف سي مصر بهدف نظيف فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح النادي الإسماعيلي في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من نظيره إف سي مصر، بعد الفوز بهدف نظيف خلال مباراة الفريقين التي استضافها استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

مع بداية الشوط الثاني واصل النادي الاسماعيلي الضغط الهجومي على إف سي مصر، ليهددوا مرمى عصام ثروت بأكثر من فرصة خطيرة تألق فيها ثروت ونجح في الدفاع عن مرماه.

في الدقيقة 54 حصل إف سي مصر على ركلة جزاء بعد تدخل باهر المحمدي مع إسلام صالح مهاجم نادي مصر، سددها أحمد سعيد أوكا إلا أن محمد مجدي حارس الدراويش نجح في التصدي لها ببراعة.

واستمرت خطورة الاسماعيلي بأكثر من فرصة على مرمى إف سي مصر فيما لجأ الأخير للعب على المرتدات قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرته معلناً فوز الدراويش.

بهذا الفوز رفع النادي الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 13 في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام متخلياً عن المركز الثامن، فيما توقف رصيد إف سي مصر عند النقطة 7 في المركز الـ 14.

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كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الدراويش بهدف نظيف سجله همام طارق لاعب النادي الاسماعيلي في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد مجدي، باهر المحمدي، محمد هشام، محمد بيومي، محمود البدري، محمود دونجا، محمد مخلوف، بيكيتا سيلفا، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي.

فيما جاء تشكيل نادى مصر بقيادة عبد الناصر محمد كالتالى:

عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا ومحمود شبانة ورمزى خالد وعلاء عطا فى الدفاع، محمود توبة ومحمود رامبو وإسلام صالح ومصطفى سلطان فى خط الوسط، عمر حبشى وشريف أشرف فى الهجوم".