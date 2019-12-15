شكرا لقرائتكم العضلة الضامة تطيح بمجدي من قائمة المصري لمواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت إصابة بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المقاولون الأخيرة في ابتعاده عن قائمة المصري لمباراة انبي المقرر اقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الثلاثاء على استاد السويس الجديد.

وحصل اللاعب على راحة سلبية لمدة يومين وفقًا لتعليمات الجهاز الطبي للمصري بقيادة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي مكثف سعيًا لتجهيزه لخوض المباريات المقبلة للفريق.

كان ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري قد أعلن عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى السويس للانتظام في المعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثامنة من الدوري.

Advertisements

وتضم قائمة الفريق عشرين لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

في خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عمر كمال.

في خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، حسن علي، إسلام عطية، أيمن ندا، مفتاح طقطق، أحمد ياسر، أحمد عادل “ميسي”.

في خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.