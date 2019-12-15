كل ما تريد معرفته مباراة الاسماعيلى ونادى مصر فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل يلتقي فريق نادي مصر مع نظيره الإسماعيلي في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد الكلية الحربية"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.





مباراة نادي مصر والإسماعيلي

يأتي فريق الإسماعيلي في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادي مصر المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

خاض الدروايش حتى الان 7 مواجهات فاز في ثلاثة منهم وتعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا، وخسر في 3 مباريات، بينما لعب نادي مصر سبع لقاءت ايضاً فاز في واحدة فقط أمام وادي دجلة وتعادل في في أربعة وخسر في أثنين.

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مباراة نادي مصر والإسماعيلي



نادي مصر ضد الإسماعيلي

يسعي نادي مصر الصاعد من دوري الدرجة الثانية هذا الموسم لأول مره في تاريخه في تحقيق الانتصار على نظيره وخطف ثلاث نقاط غالية بالنسبة له والهروب من منطقة الهبوط والدخول للمنطقة الدافئة وتحسين مركزه وأثبات ذاته في المنافسة، بينما سيحاول الدروايش الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لأسعاد جماهيره والدخول للمربع الذهبي في الجدول.

وفي أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الإسماعيلي في التغلب علي نظيره وأنتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف مقابل لا شيء، وأحرز الهدف اللاعب "بهاء مجدي" في الدقيقة 89 من عمر وزمن المباراة وذلك في يوم 8 من شهر ديسمبر في عام 2017 في إطار منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.