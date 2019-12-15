شكرا لقرائتكم حارس الإسماعيلي.. اخطبوط ركلات الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأرقام تشير إلى تطور مستوى الحارس تحت قيادة مدربه سعفان الصغير منذ مشاركته بصفة أساسية مع الفريق هذا الموسم ، بعدما كان أحد الأسباب الرئيسية فى قيادة فريقه لفوز على نادى مصر بهدف نظيف بتصديه لركلة جزاء سددها “أوكا”.
محمد مجدى يواصل اثبات أن تألقه فى ركلات الجزاء ليس وليد الصدفة حيث سبق له التصدى لركلتى جزاء بداية الموسم أمام حرس الحدود والتى تصدى لها قبل أن يعود لتسجيلها لاعب الأخير ثم التصدى لركلة آخرى أمام الجزيرة الإماراتى بكأس العرب للاندية الأبطال.
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