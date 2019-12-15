شكرا لقرائتكم لامبارد يضغط على لاعبي تشيلسي لإظهار شخصية أقوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه يتفهم إحباط المشجعين بعد الفشل في زيادة حماسهم خلال الهزيمة 1-صفر بملعبه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وعانى تشيلسي صاحب المركز الرابع من الهزيمة الرابعة في خمس مباريات بعد أن سجل دان جوسلينغ هدفا أنهى سلسلة هزائم بورنموث في خمس مباريات.

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وأبلغ لاعب إنجلترا السابق الصحفيين : لم نلعب بشكل جيد أمام جمهورنا ولم نحقق النتائج المرجوة. بعدما خسر تشيلسي بنفس النتيجة بملعبه أمام وست هام يونايتد الشهر الماضي كما خسر 3-1 من إيفرتون في الجولة السابقة.

وأضاف لامبارد: لا يجب أن يشعر الجمهور بما يكفي من إثارة عند تبادل أربعة مدافعين عشر تمريرات. هذا ليس فريقا أريد تدريبه، على اللاعبين تحمل بعض المسؤولية لتحميس الجماهير وامتلاك الكرة والتفوق على المنافس.‭ ‬ لا نمر بفترة جيدة.

ويحل فريق لامبارد ضيفا على توتنهام هوتسبير في قمة لندنية يوم الأحد المقبل قبل أن يستضيف ساوثهامبتون المهدد بالهبوط ثم يزور أرسنال في قمة أخرى هذا الشهر.