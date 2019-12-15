شكرا لقرائتكم رغم الهزائم.. بليغريني يثق بقدرات لاعبي وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مانويل بليغريني مدرب وست هام، إنه احتفظ بالثقة في لاعبيه دائما رغم الخسارة خمس مرات في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودخول منطقة الهبوط.

وكان منصب المدرب التشيلي تحت التهديد قبل أن يفوز 1-صفر على ساوثهامبتون يوم السبت ليخفف الضغوط عنه.

وقال مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق: ربما خضنا فترة صعبة لكن ثقتي لم تهتز في اللاعبين، لا أقرأ ما يقال في وسائل الاعلام لكنني لست غبيا. أركز في الفوز دائما وأنا سعيد من أجل اللاعبين. بدأنا الموسم بشكل رائع وأتمنى أن نستعيد أفضل حالاتنا.

وبعد نشاط قوي في فترة الانتقالات الصيفية، تضمن التعاقد مع المهاجم الفرنسي سيباستيان ألير مقابل 45 مليون جنيه إسترليني انطلق وست هام بشكل جيد في أول سبع مباريات وكان مرشحا للتنافس على مقعد أوروبي، لكن مستواه انهار بعد ذلك قبل أن يحقق يوم السبت انتصاره الثاني منذ سبتمبر الماضي ليبتعد عن مراكز الهبوط ويصعد إلى الترتيب 15 بذات العدد من النقاط.