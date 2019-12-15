شكرا لقرائتكم فالنسيا يفقد خدمات مهاجمه الفرنسي غاميرو بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فالنسيا أنه سيفتقد جهود مهاجمه الفرنسي، كيفين غاميرو، لفترة غير محددة بسبب الإصابة، لينضم إلى الحارس الهولندي ياسبر سيليسين والمهاجم الأورغوياني ماكسي غوميز.

ويعاني غاميرو من إصابة عضلية في الساق اليسرى، ليغيب إلى جانب زميليه عن المباراة أمام ريال مدريد مساء الأحد بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل غاميرو (32 عاماً) والذي لعب لإشبيلية وأتلتيكو مدريد في إسبانيا سابقاً، أربعة أهداف خلال 16 مباراة مع فالنسيا هذا الموسم.

وصعد فالنسيا إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه أياكس أمستردام 1-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.