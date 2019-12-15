اسماء السيد - صعد خيتافي الى المركز الرابع، الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد وصيف البطل وريال سوسييداد، وذلك بفوزه الأحد على ضيفه بلد الوليد 2-صفر في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأفاد خيتافي على أكمل وجه من تعادل ريال سوسييداد وضيفه برشلونة حامل اللقب والمتصدر 2-2 السبت، لكي يزيح الأول عن المركز الرابع بعدما رفع رصيده الى 31 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن الأخير ونقطة عن أتلتيكو مدريد الذي أصبح سادسا بفوزه السبت على أوساسونا 2-صفر.
ويدين خيتافي بفوزه الثالث تواليا ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السابعة تواليا، الى مارك كوكوريا والبديل أنخل لويس رودريغيز اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 36 و82، ليبقى فريقهما في قلب الصراع رغم تواضع امكاناته، إذ يتخلف بفارق 5 نقاط فقط عن برشلونة المتصدر الذي سيتخلى عن الصدارة لصالح غريمه ريال مدريد قبل الموقعة المؤجلة بينهما الأربعاء، وذلك في حال فوز النادي الملكي على مضيفه فالنسيا في وقت لاحق الأحد.
ويلعب لاحقا أيضا سلتا فيغو مع ريال مايوركا، إسبانيول مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع فياريال.
ملخص مباراة خيتافي وبلد الوليد:
كانت هذه تفاصيل خبر خيتافي رابعا في الليغا أمام أتلتيكو وسوسييداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.