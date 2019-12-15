لوفرن خارج تشكيلة ليفربول في مونديال الأندية









اسماء السيد - أبقى ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا مدافعه الكرواتي ديجان لوفرن خارج تشكيلته التي من المقرر أن تصل الأحد الى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم، بينما ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وسيغيب لوفرن بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها الثلاثاء في المباراة التي فاز بها فريقه على سالزبورغ النمسوي 2-صفر، ما ضمن له التأهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

أما فينالدوم، فبدا أنه تعرض السبت خلال الفوز على واتفورد بثنائية نظيفة، الى إصابة مماثلة، لكن النادي أورد اسمه ضمن تشكيلة اللاعبين الذين يستعدون لبدء مشاركتهم في البطولة الأربعاء، بخوض نصف النهائي ضد فريق مونتيري المكسيكي الذي تغلب على السد القطري 3-2 السبت.

ويجمع نصف النهائي الأول الثلاثاء بين الهلال السعودي بطل آسيا الذي فاز على الترجي التونسي بطل إفريقيا أمس بهدف نظيف، وفريق فلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.

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وانضم لوفرن الى آخرين يغيبون عن تشكيلة الفريق الأحمر بسبب الإصابة، أبرزهم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب.

وقال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب تعليقا على الاصابات في صفوف فريقه "تشكيلتنا تتقلص. هذا الأمر ليس لطيفا".

وكرر المدرب الألماني شكواه من كثرة ضغط المباريات على الفريق لاسيما في هذه الفترة من العام، اذ أن ليفربول سيخوض (بتشكيلة من الشبان) الثلاثاء مباراة في ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية ضد أستون فيلا، عشية خوض الفريق الأول اللقاء في نصف نهائي مونديال الأندية.

وكان كلوب قد تطرق الى وضع فينالدوم بعد مباراة واتفورد، مشيرا الى انه عانى من "إصابة عضلية ولا تريد أن يحدث ذلك للاعب. في هذه الأوقات (ضغط المباريات)، يمكن للاصابة أن تصبح أكثر سوءا بشكل سريع".

وأتاح فوز ليفربول بهدفي النجم المصري محمد صلاح السبت، للفريق الأحمر تعزيز صدارته لترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، والابتعاد بفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي الذي اكتفى بالتعادل مع نوريتش 1-1 في المرحلة السابعة عشرة.