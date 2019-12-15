"كاف" يحتفل بعيد ميلاد اسطورتا الكرة الأفريقية حسام غالى والجزائرى رابح ماجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل قليل، بمناسبة عيد ميلاد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق حسام غالى، الذى يحتفل بعيد ميلاده الـ38، كما احتفى "كاف" أيضًا، بعيد ميلاد النجم الجزائرى رابح ماجر، الذى يحل عيد ميلاده فى نفس اليوم.

نشرت صفحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، صورتين للنجمين المصرى والجزائرى، حسام غالى، ورابح ماجر، وعلقت عليهما "كل عام وأسطورتى الكرة الأفريقية رابح ماجر وحسام غالى بخير.. نجم بورتو السابق يتم عامه الـ61، بينما يكمل قائد الأهلى السابق عامه الـ38".



"كاف" يحتفل بعيد ميلاد حسام غالى ورابح ماجر

ويشار إلى أن حسام غالى نجم الأهلى السابق، يحتفل، اليوم الأحد، الموافق 15 ديسمبر 2019، بعيد ميلاده رقم 38، حيث ولد كابيتانو القلعة الحمراء فى 15 ديسمبر عام 1981.

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بدأ غالى حياته الكروية فى نادى بيلا بكفر الشيخ، ثم انضم لناشئين النادى الأهلي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، وخاض غالى رحلة احتراف كبيرة بدأها بالانتقال من الأهلى إلى صفوف فينورد الهولندى فى 2003 ولمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى صفوف توتنهام الإنجليزى فى 2006 واستمر لمدة موسمين، حتى حدثت الواقعة الشهيرة بإلقائه قميص الفريق بسبب استبداله بعد إشراكه بديلًا بدقائق.



"كاف" يهنئ حسام غالى بعيد ميلاده

كما خاض الكابيتانو تجربة احتراف قصيرة فى فريق ليرس البلجيكى بداية موسم 2013، لمدة موسم، عاد بعدها الى صفوف الاهلى مرة اخرى فى بداية موسم 2014.

تلقى غالى، عروض عديدة عام 2009 منها نادى الاهلى الإماراتى ونادى اتحاد جدة ونادى نيوكاسل الإنجليزى، ولكنه اصر على الإكمال مع نادى النصر حتى يعود إلى مستواه ومن ثم يفكر بالعروض وبعدها نشبت مشاكل بين غالى ونادى النصر وترك النصر بأنتقال حر ورجع لناديه الأول النادى الأهلى قبل أن يعود للدورى السعودى مجدداً إلى النصر السعودى قبل ختام مسيرته الكروية حيث عاد نهاية الموسم قبل الماضى ليعلن اعتزاله داخل القلعة الحمراء.