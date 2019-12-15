نشرة أخبار سوبر كورة.. فيفا يحسم ملف كهربا.. وفايلر يرفض بديل "إليكى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة علي رفع أزمة محمود كهربا لاعب النادي الاهلي الجديد الي الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الفصل في أزمة أحقية اللاعب بارتداء قميص القلعة الحمراء فى ظل مطالبة نادي الزمالك بحقه في اللاعب.

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