شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى العديد من المفاجأت حيث خسر البنك الأهلى على ملعبه بهدفين مقابل للاشئ أمام المنيا ليتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 18 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة ، بينما ارتفع رصيد المنيا إلى 11 نقطة .

فى الوقت نفسه تعادل بنى سويف صاحب الصدارة مع تليفونات بنى سويف سلبيا فى ديربى بنى سويف ليرتفع رصيد الأول إلى 20 نقطة ومازال فى الصدارة ، بينما ارتفع رصيد التليفونات إلى 15 نقطة ، كما استعاد سوهاج سلسلة الإنتصارات محققا الفوز خارج ملعبه على طهطا بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 11 نقطة .

كما استطاع الفيوم بقيادة محمد يوسف من تحقيق فوزا غاليا على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ، بينما تجمد رصيد البترول عند 11 نقطة ، وتعادل شبان قنا مع الألومنيوم سلبيا ليقتسما نقاط المباراة ويرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة ، بينما رفع أبناء الألومنيوم رصيدهم إلى 16 نقطة .