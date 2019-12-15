سوبر كورة.. عبد الله السعيد حائر بين وجهتين بعد رحيله عن بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح رحيل عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني عن بيراميدز مسألة وقت، خاصة أن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوى القادم، في الوقت الذي لا يرغب اللاعب المخضرم في تجديد عقده مفضلاً خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل. وكثف مسئولو الزمالك من مفاوضاتهم لضم عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز نهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء عقده مع ناديه، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام للزمالك. Advertisements ويبحث مسئولو الزمالك عن حسم صفقة عبد الله السعيد لتكون صفقة جماهيرية ترد بها إدارة الزمالك على تعاقد الأهلي مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق.

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