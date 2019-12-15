شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ38 ..حسام غالي .. "البرئ" في فيلم "جعلوني مُجرماً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مثالاً في القيادة والروح والقتال على المستطيل الأخضر منذ بدايته مع القلعة الحمراء ولا تدري هل اكتسب قوته من روح "الفانلة الحمرا"، أم أن القميص الأحمر تزين بوجود قائد مثله لا يتكرر كثيراً في تاريخ الساحرة المستديرة، حسام غالي أكمل اليوم عامه الـ 38 ورغم اعتزاله ما زال مفتقداً لدى الجماهير الأهلاوية التي خلدت صورة الكابيتانو في شخص غالي.

عبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد الكابيتانو 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دوري عام وبطولتين كأس مصر و2 دوري أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصري، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقي، ورغم ذلك بقي موضع اتهام في ظل عصبيته وانفعاله على المستطيل الأخضر التي كان مبررها الوحيد غيرته الغير عادية على القميص الأحمر.

إلقاء الشارة اعتراضاً على ظلم الأهلي

ألقى حسام غالي شارة قيادة الأهلي أمام حرس الحدود عام 2015 في الدوري المصري عقب طرده من الحكم محمد فاروق، قبل أن يقرر محمود طاهر رئيس الأهلي وقتها معاقبته بسحب الشارة منه، كان رد فعل كابيتانو الأهلي بسبب شعوره باضطهاد الحكم للاعبو القلعة الحمراء خلال المباراة، الأمر الذي تفهمته إدارة الأهلي لتعيد شارة القيادة للكابيتانو بعدها بفترة وجيزة.

رأسية فدائية

لقطة رائعة أظهرت فدائية حسام غالي في الدفاع عن ألوان الأهلي أمام الترجي التونسي، بعدما ضرب الكرة برأسه لمنعها من الوصول لأقدام اللاعب المنافس، بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية 2015.

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معاتبة رمضان صبحي

عاتب حسام غالي رمضان صبحي بعد وقوفه على الكرة في مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري التي انتهت بفوز المارد الأحمر، بعدما أثار رمضان حالة أزمة بين اللاعبين بسبب تلك الحركة وكان الأهلي متقدماً بنتيجة 3/1، جاء عتاب غالي على رمضان بسبب اخراج اللاعبين عن حالة التركيز في المباراة التي كانت ترجح كفة الأهلي وخوفه من تراجع الفريق الأحمر بعد حالة التشتت التي سادت عقب وقفة رمضان.

تقدير عماد متعب للكابيتانو

بعد فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2 وتتويجه بلقب السوبر 2015، طلب عماد متعب من حسام غالي رفع الكأس على منصة التتويج، كونه القائد الحقيقي للمارد الأحمر، رغم سحب الشارة منه.