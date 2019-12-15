سوبر كورة .. تحرك رسمى من الأهلى نحو صفقة الشتاء الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق تسير تحركات إدارة النادي الأهلي لتدعيم الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بدأت بنجاح الإدارة الحمراء في ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم منتخبنا الوطني في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي أفيش البرتغالي. وكان بعض وكلاء اللاعبين قد رشحوا أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق يأتي في مقدمتهم مهاجم أفريقي محترف في الدوري الالماني وأخرين. Advertisements ويدخل الاهلي فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، مباراته رقم 28 أمام حرس الحدود بسجل مواجهتهما فى الدوري الممتاز، ليس بحثا عن الفوز رقم 22 فى تاريخ لقاءات الفريقين بالدورى، بل عن استعادة صدارة الدورى وتأكيد القوة الهجومية الشرسة التى يتمتع بها الأحمر تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق.

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