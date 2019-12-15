شكرا لقرائتكم خبر عن "المصارعة" يشارك بالجائزة الكبرى بإيطاليا والبطولة الدولية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد المصارعة على مشاركة المنتخبات فى عدة بطولات خارجية خلال الفترة المقبلة ، فى إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
يشارك منتخب النسائية و الرومانية ببطولة الجائزة الكبرى التى تقام بإيطاليا فى الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل ، على أن يشارك منتخب الحرة فى بطولة فرنسا الدولية ، والتى تقام فى الفترة من 17 الى 19 من نفس الشهر.
كان رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة ، قام بزيارة تفقدية إلى المنشأت، و الصالات المقرر أن تستضيف البطولة الأفريقية 2022 ، و تم اختيار صالة ستاد القاهرة ، لاستضافة منافسات البطولة .
من المقرر أن يدخل لاعبى المنتخب فى معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة .
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