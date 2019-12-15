شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتقدم على إف سي مصر 1/0 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الاسماعيلي وإف سي مصر والتي يستضيفها استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، بتقدم الدراويش بهدف نظيف على نادي مصر، سجله همام طارق لاعب الاسماعيلي.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بضغط هجومي على نادي مصر، واهدر الدراويش أول فرص المباراة التي لاحت لمحمد الشامي لاعب الدراويش في الدقيقة السابعة.

ومرت الربع ساعة الأولى دون خطورة على المرميين باستثناء بعض الفرص القليلة التي حصل عليها لاعبو الدراويش إلا أنها لم تشكل خطورة حقيقية.

انحصر اللعب في وسط ملعب إف سي مصر في النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء، بعدما كثف الدراويش محاولاتهم الهجومية التي تحطمت أمام منطقة جزاء إف سي مصر، فيما اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة محاولاً مغالطة الاسماعيلي في ظل الاندفاع الهجومي للدراويش.

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ونجح همام طارق لاعب النادي الاسماعيلي في إحراز الهدف الأول للدراويش في شباك إف سي مصر في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد مجدي، باهر المحمدي، محمد هشام، محمد بيومي، محمود البدري، محمود دونجا، محمد مخلوف، بيكيتا سيلفا، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي.

فيما جاء تشكيل نادى مصر بقيادة عبد الناصر محمد كالتالى:

عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا ومحمود شبانة ورمزى خالد وعلاء عطا فى الدفاع، محمود توبة ومحمود رامبو وإسلام صالح ومصطفى سلطان فى خط الوسط، عمر حبشى وشريف أشرف فى الهجوم".