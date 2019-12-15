شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، اتحاد الكرة يعتمد 106 أندية للتصويت في انتخابات الجبلاية المقبلة ، اتحاد الكرة يلجأ للفيفا للفصل فى أزمة كهربا .

اتحاد الكرة يعتمد 106 أندية للتصويت في انتخابات الجبلاية المقبلة

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي 106 أندية فقط ممن وصلوا للأدوار النهائية بكأس مصر ، لهم حق التصويت في انتخابات الجبلاية المقبلة المرجح إقامتها في شهر اغسطس او سبتمبر المقبلىن لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لأربعة سنوات قادمة.

حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام طلائع الجيش

يغيب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، عن مباراة الفريق الأبيض غداً الاثنين أمام طلائع الجيش باستاد الجيش بالسويس في الجولة الثامنة للدوري.

اتحاد الكرة يلجأ للفيفا للفصل فى أزمة كهربا

استقر مسئولو اتحاد الكرة علي رفع أزمة محمود كهربا لاعب النادي الاهلي الجديد الي الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الفصل في أزمة أحقية اللاعب بارتداء قميص القلعة الحمراء فى ظل مطالبة نادي الزمالك بحقه في اللاعب وانه ما زال علي ذمة الفريق الابيض وهو ما دفع مسئولو الجبلاية للاتفاق علي عدم الحديث في الأزمة أو الفصل فيها ورفعها للفيفا مع بداية فترة الانتقالات الشتوية لعدم الدخول في أزمات مع الناديين.

Advertisements

فايلر يدرس الدفع بـ"أزارو" فى هجوم الأهلى أمام حرس الحدود

استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريقه الذى سيواجه به حرس الحدود فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، حيث يدرس الدفع بالمغربى وليد ازار وفى الهجوم على حساب النيجيرى جونيور اجايي .

طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن المقاولون أمام وادى دجلة

يواصل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب الغياب عن المشاركة مع ذئاب الجبل في مباراتهم المرتقبة أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام .

شركة varأمم افريقيا للكبار 2019 تفوز بمزايدة اتحاد الكرة

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم الاستقرار رسميا علي الشركة الاسبانية لتطبيق تقنية الــ var في الدوري المصري بعد اجراء مزايدة وفتح المظاريف خاصة أن هذه الشركة لها سابقة اعمال مميزة وهي تطبيق تقنية الـvar خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين .

الأهلى يضع برنامجا خاصا لتأهيل ياسر إبراهيم

وضع الجهاز الفني لفريق الأهلي برنامجا تأهيليا للاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق من أجل تجهيزه بعد إصابته في مران الفريق الجماعي أمس السبت، حيث غادر اللاعب المران بسبب شكواه من آلام عضلية، وفضل الجهاز الطبي إراحته.