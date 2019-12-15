شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وزراء يتفقدون مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ اصطحب خلالها كلاً من وزراء الشباب والرياضة بالأردن والبحرين وعمان وتشاد وبوروندى ، للإطلاع على التجربة المصرية على صعيد تطور الإنشائية الرياضية وما تقدمه من خدمات وأنشطة للنشء والشباب.

جاء ذلك على هامش المشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة 14-17 ديسمبر الجارى، تحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقام الوزراء بتفقد المكونات الإنشائية بالمدينة من فندق الإقامة، وملاعب كرة القدم الخماسية، وحمام السباحة الأوليمبى، والصالة المغطاة، ومجمع الإسكواش، وملعب كرة القدم القانونى.

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وعبر وزراء الشباب والرياضة عن انبهارهم بالبنية الإنشائية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ وقدرتها على استضافة البطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب بفضل تنوع بنيتها الرياضية، مؤكدين أن المدينة تعد واحدة من أفضل المدن الشبابية والرياضية بإفريقيا والشرق الأوسط.

وتطلع الوزراء إلى تبادل الخبرات مع الجانب المصرى فيما يخص الإطلاع على تجربة تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية والطرق الحديثة لإدارتها وتعزيز سبل استثمارها، مؤكدين السعى نحو تعميق سبل التعاون فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.